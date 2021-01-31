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​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توفير لقاح لبدء تلقيح الأطقم الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، لمناقشة آخر المستجدات للأعمال التنظيمية والإدارية والمالية والفنية للهيئة، وعرض المجهودات التي تبذلها الهيئة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، تقدم "السبكي"، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت إلى أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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