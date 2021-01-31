شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التنسيق الحضاري» يطالب بعرض مشروع «العجلة الدوارة» على الجهاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الزمالك منطقة خاصة ولها قانون حماية للحفاظ على المسطحات الخضراء والمباني التاريخية بها، موضحا أن فكرته عن مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذها في الزمالك من خلال ما يتم تداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب أبوسعدة، في لقاء بالفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، بضرورة عرض مشروع العجلة الدوارة على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مضيفا: «هذا المشروع لازم يعرض على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري».

واستكمل: «طالما مشروع العجلة الدوارة في جزيرة الزمالك يبقى لازم يعرض علينا، والمنطقة المقترح فيها التنفيذ داخل حديقة المسلة».