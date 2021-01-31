شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مسائية لمحافظ مطروح في عزبة السلام والطبية بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء السبت، جولة ميدانية لتفقد منطقتى عزبة السلام والطبية بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الاحتياجات والمطالب الأساسية للأهالي يرافقه نواب رئيس مدينة مرسى مطروح.

وتفقد محافظ مطروح أعمال أنارة الأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بعزبة السلام، موجها المهندس كامل رزق مدير الانارة بمدينة مرسى مطروح بمراجعة إنارة جميع الأعمدة والانتهاء التام من توفير الإنارة بجميع الاعمدة بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة مدرجة قريباً ضمن تطوير عدد من المناطق بالمدينة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لكن سيتم العمل على الإسراع في توفير الاحتياجات الأساسية كالإنارة، موجهاً بعرض مقايسة تحويل الأعمدة والكابلات من هوائية إلى أرضية ومدى إمكانية الإسراع بها حالياً، كذلك عمل شنايش صرف المطر بالشوارع المنخفضة لتصريف مياه الأمطار، بالاضافة إلى تكثيف أعمال النظافة مع تسوية منطقة تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة، مع سرعة إستكمال منطقة تليفونات مطروح لأعمالها وسرعة ردم حفر الأعمال الجارية.

كما تفقد محافظ مطروح منطقة الطبية، موجها بتكثيف أعمال النظافة مع تسوية موقع تجميع القمامة ووضع صناديق كبيرة والتشديد على منع أصحاب الترويسكلات من إلقاء القمامة بالشارع والقبض على أي سائق تروسيكل يلقى بالمخلفات بالشارع .

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه المهندس محمد الباهى الأمين وكيل وزارة الاسكان للموقع المقترح لإقامة مبنى تجارى وسكنى بالإضافة إلى مستشفى لخدمة أهالى منطقة الطبية، وذلك على مساحة نحو 600 م2 وسط منطقة الطبية، حيث تم عرض الرسومات المقترحة موجهاً بعرض المقايسة الفنية للإعمال المطلوبة