شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر قصتها فى الخليج 365.. الدكتور هانى الناظر يستجيب لعلاج طفلة مريضة بالصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، لحالة طفلة تعيش في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية والتي تعانى من مرض الصدفية.

وكتب هانى الناظر، عبر حسابه بموقع فيس بوك:"بطمأن كل السيدات والسادة المحترمين الذي اتصلوا بي والذين تواصلوا معي بخصوص حالة طفلة المنصورة التي تعاني من الصدفية الشديدة والتي نشر موقع الخليج 365 ظروفها بقلم الاستاذ محمد سعودي.. الحمد لله نجحت في التواصل مع أسرتها، وسوف استقبلهم بإذن الله بعد غد الاثنين للقيام بالواجب…اعتبروا الموضوع في ايدي امينة".



هانى الناظر عبر فيس بوك

يأتي ذلك استجابة لتقرير بعنوان "الصدفية تنهش جسد طفلة.. "فاطمة" تعانى من التنمر بسبب مرضها: نفسى أتعالج"، حيث عرض حالة الطفلة التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها من مرض الصدفية، والذى انتشر في جسدها، تعيش في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وكان التقرير قد أشار إلى أن المرض دمر جسدها، وعمل على تغيير ملامح بشرتها، خاصة أنه انتشر في جسمها كالنار في الهشيم ليمتد إلى جميع مفاصلها، ما جعلها تعاني من اضرابات وضغوط نفسية مع تعرضها للتنمر في المدرسة والمنطقة التي تعيش فيها.