شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالاتحاد الإفريقى: أمانى أبوزيد حققت نجاحات كبيرة وتحظى بتأييد واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، إن الدكتورة أمانى أبوزيد، تشغل حاليا منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة، بالاتحاد الإفريقي منذ عام 2017، وتم ترشيحها لتولى المنصب لفترة آخرى، مشيرا إلى أنها تحظي بتأييد واسع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز: الانتخابات بالاتحاد الأفريقي لها طريقة معقدة، موضحا أن الحملة المصرية تجرى على قدم وساق، لافتا إلى أن الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، قامت بتقديم رؤيتها لتعريف الدول الإفريقية إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التى حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، أن مصر تكثف حملة كسف التأييد لدعم المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي.