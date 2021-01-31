شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل وكرامة: نستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المشرف علي العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة الدكتور ياسر عبدالسلام، إن البرنامج يستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة خلال الأيام المقبلة، ويستهدف فى المقام الأول الأسر التى لديها أولاد بالمراحل التعليمية من 6 سنوات وحتى 18 عاما"، مشيرا أن برنامج تكافل وكرامة حقق إنجازا على مستوى الدولة لأنه استطاع أن يصنف الأسر الأولى بالرعاية فى مصر".

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامى أحمد أبو زيد: أن قاعدة بيانات تكافل وكرامة تشمل ما يقارب من ثلث المجتمع المصرى، معقبا: "تضم 31 مليون مسجل علي قاعدة البيانات".

وتابع: هناك 14 مليون مستفيد داخل أسر تكافل وكرامة والبالغ عددها 3.8 مليون، موضحا أنه يتم دراسة البحث الميداني بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المعنية بالمجتمع.