شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأزهر تبث دورات "إعداد الداعية المعاصر" عن بعد بـآسيا وأفريقيا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأحد، فعاليات دورة "إعداد الداعية المعاصر" بنظام التعليم عن بعد، والتي تستمر لمدة شهرين، بمشاركة (85) إماما وداعية من دول: (السويد، فرنسا، سلوفينيا، الهند، باكستان، الكاميرون، نيجيريا، إفريقيا الوسطى، جامبيا).

وصرح الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أنَّ استئناف دورة "إعداد الداعية المعاصر"، يأتي في إطار اعتماد آلية "التدريب والتعلم عن بعد" للأئمة والدعاة الوافدين، من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية التي يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشتمل على عدد من القضايا المتنوعة، ما بين قضايا عقائدية وفقهية وفكرية وتربوية واقتصادية وطبية وسلوكية، تهدف الأكاديمية من خلالها إلى رفع الكفاءة العلمية للدعاة والوعاظ وتدريبهم على التواصل الفعال مع الجماهير، ليكونوا على درجة عالية من الوعي، ويحققوا أكبر قدر من التأثير الإيجابي فى المجتمع.

وأكد الصغير، أن الأكاديمية ستهتم من خلال تلك الدورة بتخصيص عدد من المواد الدراسية لتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة، مثل مادة: "معالم المنهج الأزهري"، ومادة "قضايا عقدية"، ومادة "الفِرق"، ومادة "تصحيح المفاهيم"، ومادة "تيارات ومذاهب"، ومادة "ضوابط الإفتاء"، وغيرها من المواد الهامة.