شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365"..مدير الحسين الجامعى: سنقدم اللازم للطفلين يوسف وأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورأحمد عبد الجليل مدير مستشفى الحسين الجامعى والمشرف على حالة الطفلين يوسف وأحمد، إن 200 حالة فقط فى العالم الذين يعانون من هذا المرض النادر والذى يسمى بالملائكية وتم اكتشافه في كندا لأسرة يهودية عام 1933، ومرض الملائكية هو مرض وراثى وجينى، ويوسف وأحمد هما الحالتين الوحيدتين في مصر، مشيرا أنه سيتم التعامل مع حالتى يوسف وأحمد فى أقرب وقت، مؤكدا على أنه يجب عدم التنمر من مثل تلك الحالة.

وتابع مدير مستشفى الحسين الجامعى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنه يجب على الزوج والزوجة الخضوع لفحوصات ماقبل الزواج لآن الأمراض الوراثية هى أمراض نادرة الحدوث وصعب علاجها.

وكان ”الخليج 365” نشر خبر مرض نادر أصيب به طفلين من محافظة الدقهلية بالتحديد من قرية برج الحمام حمص التابعة لمركز أجا، أطلق عليه الأطباء اسم "شيروبيزم"، مرض غامض يغير ملامح الوجه بالكامل حتى وصل الأمر لبعض الأشخاص بأن المصاب به يرتدى قناع على وجهه، معاناة يعيشها الأخوين أحمد ويوسف، منذ الصغر بعد أن أصيبوا بهذا المرض وتعرضهم لأبشع أنواع التنمر على وجه الأرض.

وقال والد الطفلين ويدعى محمد عبد العظيم، "كل حد يشوف أولادى يفتكر إنهم لابسين أقنعة على وجوههم ويحاول البعض نزعها من على وجوههم دون مراعاة لمشاعر أولادى أو ما سيسببه هذا الأمر من أذى نفسى عميق فى نفوس أولادى، فاكرنهم لابسين أقنعة وهما بيلعبوا مع أصدقائهم، اللى يعرفهم يفتكر ومتعود عليهم مفيش أى مشاكل واللى ميعرفهمش بيتنمر عليهم".

"قناع وجه مزيف.. هذا قناع مرض"، هكذا استكمل الأب المكلوم حديثه لبرنامج "فتحى شو"، "ولادى اتصابوا بالمرض مبكرا وجريت بيعهم على كل المستشفيات وعملت كافة التحاليل والأشعة اللى طلبها الأطباء منى، ورفضوا التدخل الجراحى فى البداية بحجة أن وجههم لم يكتمل وإذا تمت العملية وتغيرت ملامحهم سيتغير كل شيئ بعد العملية، ولادى عايشين فى عزلة وحبسة منذ أن ولدا، مكنش عندهم حاجة الأمر بدأ الأول مع محمد وبعدها يوسف.

واستكمل "الناس فكرانا مش بنتحرك واحنا كل يوم فى مستشفى شكل ومحافظة شكل، وفى معاناة كبيرة من تنقل ومصاريف أشعة وتحاليل وعمليات، وكل اللى بنسمعه من الأطباء ده مرض نادر، المرض بدأ معاهم وما فى عمر الثلاثة أعوام، وظهرت فى البداية أعراض الورم فى الوجه وتم التشخيص على أنه ورم حميد وليس خبيث، مع انبات للاسنان بشك غير طبيعى وفى غير أماكنها وغير متناسقة.