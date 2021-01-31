شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يعلن نتائج اختبارات الأروقة فى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات المستوى الأول للفروع الخارجية بالقاهرة والمحافظات برواق القرآن الكريم، حيث بلغت نسبة النجاح 74%، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، والدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر.

جدير بالذكر، أن الجامع الأزهر قد أجرى هذه الإختبارات فى 12 فرعًا من الفروع الخارجية لرواق القرآن الكريم بالقاهرة الكبرى، وعدد من محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، وحرصه على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع في جميع محافظات مصر لتعلم القرآن الكريم وحفظه وأحكامه.