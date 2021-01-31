شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: الاستعانة بمقاولين محليين فى المحافظات لتطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إن مبادرة تطوير الريف المصرى تقوم على محاور أساسية أولها خاص بالبنية التحتية للقرى، والمتمثل فى الصرف الصحى والطرق والوحدات الصحية والأبنية التعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة مع الإعلامى أحمد أبو زيد المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزير التنمية المحلية وجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير القرى بالمحافظات.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية طلب من المحافظين الاجتماع بالمقاولين المحليين بكل محافظة وعمل تقارير مجمعة لهم، لأنه سوف يتم الاستعانة بهم علي أرض الواقع في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.