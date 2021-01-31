شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس معربا عن افتقاده للسفر والحياة الطبيعية : "نريد عودة حياتنا يارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن افتقاده للسفر إلى خارج البلاد، وعودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلدان لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشى العدوى، ومن بينها توقف حركة الطيران والسفر بين الدول بعضها البعض فى محاولة للحد من انتشار العدوى بشكل أكبر.

وكتب نجيب ساويرس، فى تغريده عبر حسابه بموقع تويتر: "أفتقد نيويورك ، أفتقد باريس ، أفتقد لندن، أفتقد روما ، أفتقد أثينا ، أفتقد بيروت .. أفتقد السفر ... نريد عودة حياتنا... يارب من فضلك".



نجيب ساويرس عبر تويتر

وتفاعل عدد كبير من متابعى ساويرس مع تغريدته، من بينهم شاب قال فى تعليقه، "هذه ليست حياتنا هذه فقط حياتك"، ليرد ساويرس عليه، "أنت محق ... لحسن الحظ أنها حياتي.. لقد كسبتها بالعمل الجاد وبركة الله".

يأتي ذلك بعد أن جدد رجل الأعمال نجيب ساويرس، تأكيده على أهمية التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتب فى تدوينه عبر حسابه على موقع تويتر: "من أول يوم وبقولكم موضوع كورونا ده مش هايخلص ولازم ننظم حياتنا وشغلنا على هذا الأساس، يعني كل الاحتياطات الصحية مع عدم قتل قوت واكل عيش الناس، شكلنا مكملين مع كورونا حتي بعد التطعيم، مش ها نخلص.. ربنا يخلصنا