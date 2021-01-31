شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: "الأمين العام" يستكمل علاجه من كورونا بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النقابة العامة للأطباء، عن خالص أمنياتها بالشفاء التام والعاجل للدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، الذى أصيب بفيروس كورونا منذ 12 يوما، ويستكمل حالياً فترة علاجه بالمستشفى، حيث قرر الطبيب المعالج إنتقاله للمستشفى لاستكمال بروتوكول العلاج الخاص به .

وكان الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، أعلن من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، فى 19 يناير الجارى، بدء إجراءات عزل منزلى له بعد تأكده من إصابته بفيروس كورونا، حيث قال: إلى كل إخوتى وأصدقائى وزملائي الأعزاء لقد بدأت عزل منزلي، والحمد لله الأعراض بسيطة والحالة مستقرة".

من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد فى 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم"، يوم الإثنين الماضى إلى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتم توزيعها على مستشفيات (العزل، الصدر، الحميات)، لبدء تطعيم الأطقم الطبية العاملين بتلك المستشفيات تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه جارِ استكمال تلقى الأطقم الطبية للقاح بعدد من المحافظات.