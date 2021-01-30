شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 16) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتبع قناة مدرستنا التعليمية وزارة التربية والتعليم وتقدم البرامج التعليمية للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي وأيضًا للمرحلة الإعدادية ، ونعرض لحضراتكم جدول الأسبوع السادس عشر من البرامج التعليمية التى تقدمها قناة مدرستنا وذلك عن الفترة من يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق4 فبراير 2021، وتعيد القناة عرض برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 5 فبراير 2021، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 6 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 16)

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية:

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 31 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، والإعادة يوم الجمعة 5 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 16)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم الأحد 31 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، والإعادة يوم الجمعة 5 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 16)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد 31 يناير 2021 وحتى الخميس 4 فبراير 2021، والإعادة يوم الجمعة 5 فبراير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 16)

وبدأت قناة مدرستنا التعليمية العمل اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2021 عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن القناة، لتبدأ في تقديم البرامج التعليمية للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- معدل الترميز 27500 -- معامل تصحيح الخطأ 5/6.