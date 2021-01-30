شكرا لقرائتكم خبر عن غير مطابقة للمواصفات.. صناديق القمامة ببني سويف خارج نطاق الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، بشكوى بعض المواطنين بمركز ببا، من عدم وجود حاويات صناديق لتجميع القمامة، في شوارع مركز ومدينة ببا، وتضمنت الشكاوى وجود هذه الحاويات بالمجلس، واستلامها من الشركة، منذ عام 2015، ولم تدخل الخدمة، لعدم مطابقتها للمواصفات، بحسب ماورد في شكاوى المواطنين.

من جانبه قال هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا، إن هذه الصناديق (الحاويات) تم توريدها للوحدة ضمن خطة 2014 / 2015، عن طريق مزاد وأثناء التسليم، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، وعلى الفور تم إحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية، بتاريخ 19 يوليو 2015، مع تكليف إدارة العقود والمشتريات بسرعة اتخاذ اللازم ضد الشركة الموردة، وعدم التعاقد مع تلك الشركة مستقبلا. وبناء عليه تم معرفة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإحالة الملف كاملا للنيابة الإدارية، لإعادة التحقيق، مضيفا أن الوحدة تقوم حاليا، بعمل صيانة للحاويات بالجهود الذاتية، وذلك بالاشتراك مع المجتمع المدنى، وقد تم صيانة عدد 5 حاويات، وتوزيعها على المناطق، ومتابعة الصيانة الخاصة بها.