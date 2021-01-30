شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بـ«المنزلة».. ونائب يوجه سؤالا لوزيرة البيئة حوله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى عدد كبير من أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية من وجود مقلب قمامة على مساحة تصل إلى 4 أفدنة وسط مدينة المنزلة بالقرب مركز شباب المنزلة وإدارة المرور والمساكن والمدارس، مما يؤدى إلى حدوث اختناقات نتيجة الاشتعال الذاتي للقمامة وانتشار الأدخنة الذي يتسبب في حوادث الطرق.

وقال محمد فؤاد، من شباب مدينة المنزلة: «المقلب يخالف جميع الاشتراطات البيئية، حيث تم إنشاؤه بالقرب من المساكن وإدارة المرور ومركز الشباب والسكة الحديد والمدارس، كما أنه مجاور لمجرى مائى وطريق رئيسي وهو طريق المنزلة الجديدة».

وأضاف: «المقلب يستقبل القمامة من جميع قرى مركز المنزلة والمطرية وأصبح مقلب عمومى وتتراكم به القمامة وتشتعل ذاتيا بسبب ارتفاعها وتكدسها مما يتسبب في انتشار الأدخنة والروائح الكريهة».

وأضاف سعد عبدالمحسن، من أهالى المنزلة: «المقلب ملاصق تمام لطريق المنزلة الجديدة وللأسف التراكمات تخرج على الطريق وتعيق الحركة كما أن الأدخنة المتصاعدة منه تمنع الرؤية خاصة في الصباح والمساء مما تسبب في حدوث العديد من الحوادث بسبب انقلاب السيارات في المصرف المجاور أثناء محاولة تفادى القمامة على الطريق أو بسبب انعدام الرؤية وكان آخرها انقلاب سيارة في المصرف ووفاة مدرس واصابة زوجته وأكد الزوجة أن الزوج لم يرى أي شيء على الطريق بسبب الدخان واعتقد أن تراكمات القمامة أرض فسقط في المصرف».

وقال أحمد سامى، من سكان المنزلة: «نحن سكان المنطقة المحيطة بالمقلب نعانى من الاختناق بسبب الدخان والروائح الكريهه المتصاعدة ليلا ونهارا وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن لا حياة لمن تنادى وللأسف أصيب معظم الأطفال وكبار السن بالحساسية الصدرية بسبب استنشاق الدخان المتصاعد من المقلب».

وأضاف: «للأسف المحافظة أنشأت مصنع لتدوير القمامة بمنطقة الحوته لاستيعاب القمامة ولكن للأسف لم يحدث وزاد الوضع سوءا مع تزايد تراكمات القمامة التي تحولت إلى جبل وتخرج على الطريق الرئيسي وهجر الشباب مركز الشباب فلا يمكن لأحد ممارسة الرياضة أو أي نشاط بجوار المقلب وفى وسط الدخان والروائح الكريهة».

من جانبه، قدم النائب أحمد الحديدي عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة، بسؤال لوزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية، حول وجود مقلب للقمامة وسط الكتلة السكنية وما يمثله من خطورة على الصحة العامة والبيئة.

وقال في سؤاله: «هل يجوز وجود مقلب للقمامة وسط الكتلة السكنية حيث يوجد مركز شباب ومدارس وإدارة مرور ومساكن يقطنها آلاف المواطنين». مطالبا بنقل المقلب فورا والعمل على تحسين البيئة بالمنطقة بعدما تسبب المقلب في دمارها، على حد تعبيره.

وقال النائب لـ«المصري اليوم»: «المقلب يتسبب في كوارث بيئية وصحية بمدينة المنزلة والمنزلة الجديدة لأنه يشتعل ذاتيا ويكون الدخان الخارج منه أسوأ من الشبورة المائية وتسبب في وفاة مدرس يدعى فؤاد مصطفى فؤاد من أهالي المنزلة بسبب انقلاب سيارته في المصرف المجاور للمقلب بسبب انعدام الرؤية لوجود دخان كثيف على الطريق، ومن وقتها وهناك حالة من الغضب بين الأهالي ويخشى الناس السير على الطريق في الصباح أو المساء حيث تزيد كثافة الدخان وانعدام الرؤية وإذا مروا في أي وقت يحبسوا أنفاسهم حتى يعبروا من أمام المقلب بخلاف حدوث اختناقات وأزمات تنفسية بين سكان المنطقة».

وأضاف: «وجهت السؤال لوزيرة البيئة وأرفقت به الصور التي تظهر تراكمات المقلب وفى مواجهته توجد مساكن ومراكز شباب وإدارة مرور وهذا مخالف كليا لقانون البيئة».

وتابع: «أطالب وزارة الصحة أن تقوم بعمل استقصاء لانتشار الأمراض الصدرية بالمنطقة وارتفاع الحوادث على الطريق المجاور وذلك بسبب وجود المقلب»، مختتما: «لابد أن تكون هناك مسافة آمنة بين أي مقلب قمامة وأقرب كتلة سكنية وهذا لا يحدث بالمنزلة».

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة

شكاوى من مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية بالمنزلة