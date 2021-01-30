شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بمكتبه، القنصل العام لروسيا بالإسكندرية «كارين فاسيليان».

حيث رحب محافظ مطروح بضيف المحافظة الذي يزورها لأول مرة، والذى أكد على استمتاعه بجمال شواطئها كلؤلؤة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مع انخفاض الازدحام السكانى بها، والعمل على دعوة السياح الروس لزيارة مطروح ، وجذب السياحة إليها خاصة مع اقبال السائحين الروس على مصر.

وأكد محافظ مطروح على ما تتمتع به محافظة مطروح من إمكانيات سياحية متنوعة بشواطئها صيفا وسيوة شتاءً مع ما تزخر به من أنواع السياحة المختلفة خاصة الشاطئية والعلاجية والترفيهية والتاريخية وغيرها.

وأكد القنصل الروسى على امتداد وعمق العلاقات المصرية الروسية منذ زمن بعيد والحرص على استمرارها مع التعاون الوثيق في العديد من المجالات، مشيداً بالحضارة المصرية وعراقتها مع إمتدادها التاريخى البعيد خاصة مع وجود علم المصريات الذي يؤكد على أهمية الحضارة المصرية المتعمقة في التاريخ بما انعكس على قوة مصر وأهميتها بالمنطقة، كما تم التأكيد كذلك على عمق وقوة العلاقات بين قادة البلدين والتشاور المستمر بينهما من أجل تحقيق التقدم ونهضة البلدين وتحقيق مصالح شعبى البلدين.