شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تغذية يشكف سبب ثبات الوزن رغم ممارسة الرياضة وشرب المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد نوبل، خبير التغذية العلاجية، إن ثبات الوزن رغم المواظبة على الرياضة، وشرب المياه بكثرة، سببه الرئيسي اتباع نظام غذائي خاطئ، يؤدي إلى نزول الجسم ماء فقط، وليس دهون.

وتابع «نوبل»، خلال حواره مع ببرنامج «حلو الكلام» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن ألياف الاناسليوم تؤدي إلى ملء المعدة، وبالتالي تقليل ما يتناوله الإنسان من الطاعم، مما يؤدي إلى خفض الوزن مع مرور الوقت.ولفت إلى أن اتباع نظام غذائي صحي بالمتابعة مع الطبيب يؤدي إلى نتيجة فعالة في وقت قصير للغاية، معقبًا: «في ناس تخس 16 كيلو في شهر واحد، بسبب اتباع نظام غذائي جيد».