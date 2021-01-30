شكرا لقرائتكم خبر عن «نقابة الأطباء» تحتفي بطاقم فصل توأم ملتصق بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت نقابة أطباء المنيا بالإنجازات العلمي الكبير بقسم جراحة الأطفال بجامعة المنيا بفصل توأم مسخ ملتصق بجنين حي لأم مصابه بفيروس كوفيد ١٩، وهي حالة تعد من الحالات شديدة الندرة علميا.

وقدمت نقابة الأطباء بفرع المنيا برئاسة النقيب الدكتور ناصر زغلول التحية والتقدير لقيادات كلية الطب لدكاترة حسام الدين شوقي عميد الكلية، وأيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومحمد ربيع رئيس قسم جراحة الأطفال، وعمرو حمدي رئيس قسم الجراحة العامة، وأماني خيري رئيس قسم التخدير، ومحمد عبدالمعبود رئيس قسم الأطفال.

كما قدمت الشكر والتقدير لكتيبة الأبطال من خيرة شباب الكوادر الطبية فريق عمل الحالة فريق جراحة الأطفال، الدكاترة محمد فتحي عبدالرحمن أستاذ مساعد جراحة الأطفال الموهوب وقائد الفريق الجراحي ومدير الطوارئ بالمستشفي الجامعي، وعلاء احمد السيد أستاذ مساعد جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى الجامعي، وخلف ياسين، وعمرو المصري، ومحمد كمال.

كما قدمت النقابة الشكر والتقدير لفريق التخدير والرعاية المركزة الدكاترة محمد جلال مدرس التخدير والرعاية المركزي، وأسماء حمدي، ومحمد ياسين، وجهاد حنفي.