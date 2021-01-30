شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوزراء والسكرتير العام المساعد لمحافظة قنا يبحثان احتياجات قرى مركز الوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة راندا المنشاوى مساعد اول رئيس الوزراء، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظ قنا، واللواء أشرف حسنى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لقاءا موسعا مع مسؤولى القطاعات الخدمية بالمحافظة لمناقشة احتياجات قرى (المراشدة- القلمينا- جزيرة الحمودى) التابعة لمركز الوقف من مشروعات خدمية ومرافق، تمهيدا لتنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والسيد طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وعدد من اهالى القرى المستهدفة.

وقام مسئولو قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى- التربية والتعليم- الصحة- الشباب والرياضة- هيئة الابنية التعليمية- التضامن الاجتماعى- الرى) بعرض المشروعات المُقترح تنفيذها بتلك القرى، وأكد كل من مساعد رئيس الوزراء واللواء أشرف حسنى على سرعة إعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المُقترحة وعدد المستفيدين منها كما وجها بعمل لقاءات مع المواطنين للوقوف على إحتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية بالإضافة إلى حصر المنشأت الحكومية العير مُستغلة بالقرى لإستخدامها في انشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.

من جانبها، أكدت السكرتير العام المساعد أن المحافظة بالتعاون مع القطاعات الخدمية سوف تقدم كل البيانات اللازمة لمسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء المشروعات التي سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.

وأجرى وفد مجلس الوزراء وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جولة ميدانية بقرية القلمينا زاروا خلالها عدد من المنشآت الخدمية والتقوا بعدد من الأهالى وتحاوروا بعهم بشأن مستوى الخدمات الحالية وتطلعاتهم لمستوى الخدمة مستقبلا.