شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الأزهر للفتوى الإلكترونية» يعلق على تخلي الأب عن مسؤولياته المادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الشيح محمد العماوي، عضو مجلس الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على الطفلة الرضيعة ضحية التعذيب على يد والدها، والتى خلع عنها ملابسها لحرقها في الشارع في الطقس البارد: قائلًا: «هذا الأب آثم وضعيف الإيمان»، كاشفا حكم هروب الأب من المنزل؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟»، إن الله شرع الزواج لحكم سامية.

وأضاف «العماوي»، خلال لقائه مع برنامج «حلو الكلام» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن الحكم هو إعفاف النفس، وتحصيل الذرية الصالحة، وحتى تستكمل البشرية مسيرتها التي قدرها الله تعالى لها في الحياة الدنيا، فيقوم الإنسان بخلافة الله تعالى في الأرض، ويعمرها بطريقة واضحة آمنة غير محرمة، وهو ما ورد في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً».

وتابع: «أصبحت مسألة هروب الرجال من المسؤولية منتشرة بشكل كبير، خصوصًا في الأعوام الأخيرة، ملقيًا بالمسؤولية على الزوجة؛ إلى جانب قسوة قلب الأب على أبنائه في كثير من الأحيان ويرجع سببه إلى ضعف الإيمان».