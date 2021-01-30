نشرة الحوادث المسائية.. حريقان في الجيزة والانتقام وراء حريق "محال التوفيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

حريق محول كهرباء أسفل وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة

اندلع حريق في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، مساء السبت.

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حريق هائل في مخزن أحذية بالطوابق.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

اندلع حريق هائل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بحي الهرم، مساء السبت.

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النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بحرق محال التوفيقة عمدًا

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بوضع النار عمدًا بمحال تجارية بالتوفيقية.

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إحالة هيثم كامل أبو علي للجنايات بتهمة قتل سيدة بالخطأ بالغردقة

أحالت النيابة العامة، المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق، خلال قيادة السيارة في البحر الأحمر.

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أجهزة الأمن تعيد طفل لأسرته يعاني من اضطراب نفسي في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن العثور على طفل بلا مأوي بالبحيرة.

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محامي حنين حسام: سددنا الكفالة.. وغدًا إخلاء سبيلها

قال المحامي حسين البقار، دفاع المتهمة حنين حسام، إنه تم تسديد 5 آلاف جنيه وهي الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها بقضية الاتجار بالبشر.

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أول مارس.. نظر استئناف المتهمة بسحل "فتاة النزهة" على حبسها سنتين

حددت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، جلسة 1 مارس المقبل، لنظر استئناف "نورهان. ك" المتهمة بدهس "فتاة النزهة" على حكم حبسها سنتين.

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تجديد حبس طبيب وزوجته استدرجا شابا لتصوير مقاطع مخلة 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس طبيب وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما باستدراج شاب صانع مقاطع فيديو غنائية على موقع تيك توك، للفيلا الخاصة بهما، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره في أوضاع مخلة، بسبب تهديد الشاب للمتهمة، بنشر صور خاصة تجمعهما، قبل زواجها من الطبيب.

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تفاصيل شروع أب ونجله وشقيقته في قتل مهندس بكرداسة (فيديو)

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ37 ثانية يرصد مطاردة أسرة لأحد الأشخاص والاعتداء عليه بالضرب وسط حالة من الكر والفر كادت تودي بحياة ذاك الرجل لولا أنقذته العناية الإلهية.

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الداخلية: ضبط متهمين جدد في واقعة إنتاج فيديوهات خادشه للحياء بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على متهمين جدد لقيامهما بالاشتراك مع شقيق أحدهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام تحمل عبارات وألفاظ خادشه للحياء ويتم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – يوتيوب" على شبكة الإنترنت، وعبر صفحتهما الخاصة بموقع "الفيس بوك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون .

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