مرتفعة نهارًا.. الأرصاد تكشف درجات حرارة الأحد وحالة الطقس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- أحمد جمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ووجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة.

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