شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجيا مالية يكشف كيفية التعامل بعملة البيتكوين الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد منصور، خبير التكنولوجيا المالية، إن البيتكوين عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، ويجري التعامل بها خارج ولاية سلطة مركزية، ونشأت هذه العملة عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم «ساتوشي ناكاموتو»، وتم طرح العملة بشكل أساسي كي يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات، أو تأخير في التحويلات- على عكس العملات التقليدية «الإلزامية» الورقية.

وأضاف «منصور»، خلال لقائه مع برنامج «وطن رقمي» على قناة «الحدث اليوم»، أنه بالعودة إلى عام 2010، كان يبلغ سعر البتكوين نحو 0،003 سنت للعملة الواحدة وفي أكتوبر 2017 ارتفع سعر العملة ليبلغ 4200 دولار أمريكي- على الرغم من أن هذه القيمة شهدت تقلبات، مع تحركات يومية متأرجحة ومتكررة وفي هذا الوقت ظهرت المئات من العملات الافتراضية الأخرى، ولكل عملة منها مزاياها وتطبيقاتها الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك قليلا من هذه العملات يحظى بقيمة كبيرة، إلا أن للبيتكوين منافسون في شكل الإيثر والبتكوين كاش، بالإضافة إلى الليتكوين والريبل والداش بشكل أقل.

وتابع: «رغم أن الصعود الحالي لعملة البيتكوين بدأ بشكل كبير منذ نهاية سبتمبر الماضي فإن الصعود الملحوظ بدأ منذ نهاية مارس الماضي عندما كان سعر بيتكوين 6494 دولارا، وهو ما تزامن مع بدء تفشي أزمة كورونا المستجد على مستوى العالم ولجوء المستثمرين إلى عدد من الملاذات الآمنة وهو ما تسبب في عودة ظهور بيتكوين على الساحة مجدداً».