شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العملات الرقمية وكيفية التعامل بها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف داوو، استشاري التحول الرقمي، إن العملة هي عبارة عن نقود تصدرها الحكومة ويتم تداولها داخل النظام الاقتصادي وتكون عبارة عن عملات ورقية أو عملات معدنية، وكل دولة لها عملتها الخاصة بها، مشيرًا إلى أن هنالك عملات غير مرتبطة بأي دولة وهي العملات الرقمية أو العملات المشفرة ولها عدة تسميات أخرى كما ويتغير سعر صرفها على نطاق واسع خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف «داوو»، خلال لقائه مع برنامج «وطن رقمي» على قناة «الحدث اليوم»، أن العملة الرقمية متاحة بشكل رقمي أو إلكتروني فقط وليست بشكل مادي «غير ملموسة» ويتم معالجتها باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو المحافظ الإلكترونية، بينما العملات الفعلية تكون ملموسة وتكون المعاملات ممكنة من قبل حامليها فقط، ويمكن استخدام العملات الرقمية لشراء السلع ودفع ثمن الخدمات، ويمكن أن يكون استخدامها مقيدًا بين مجتمعات معينة على شبكة الإنترنت مثل مواقع الألعاب والمقامرة والشبكات الاجتماعية.

وأوضح أن العملة الرقمية تحتوي على جميع خصائص العملة الفعلية الجوهرية، وتسمح بالمعاملات الفورية لتنفيذ عمليات الدفع التي يتم تنفيذها بسلاسة عبر الحدود عند الاتصال بالشبكات المدعومة، مشيرًا إلى أنه من مزايا العملات الرقمية أن المدفوعات تتم مباشرة بين الأطراف دون الحاجة إلى الوسطاء، أما بالنسبة لاختلاف وتعدد التسميات بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية والعملات المشفرة فيمكن اعتبار العملات الرقمية مجموعة شاملة تضم العملات الافتراضية والعملات المشفرة.