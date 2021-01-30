شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم 7 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بقرى «حياة كريمة» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية القوي العاملة، نفذت خلال الست أشهر الماضية 7 دورات تدريبية، بوحدة التدريب المتنقلة، لعدد 70 متدربا، في القرى الأكثر احتياجا، وقري مبادرة حياة كريمة، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية، مؤكداً على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب، وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .

أوضح وليد عبدالرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي "التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني"، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة في نطاق المحافظة .

وأضاف، أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدربا، وذلك تفعيلا ً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب وإعلام راغبي العمل، بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل، مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين، وتتضمن عددا من المهن والحرف منها كهرباء التوصيلات، والتفصيل وغيرها فضلا ً عن استخراج 3603 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وفى مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني .