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دير «مارجرجس» غرب الأقصر يستقبل زواره أول فبراير

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير مارجرجس الرزيقات، بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن فتح أبوابه لاستقبال الزوار، بدءًا من الإثنين المقبل.

وشدد الدير، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، ولن يسمح باستقبال أحد، دون ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

وأعلن الدير، عن منع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف، في حرارة الجسم، وسعال أو التهاب بالحلق، أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير، وذلك للحفاظ على الآخرين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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