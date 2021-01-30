شكرا لقرائتكم خبر عن دير «مارجرجس» غرب الأقصر يستقبل زواره أول فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير مارجرجس الرزيقات، بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن فتح أبوابه لاستقبال الزوار، بدءًا من الإثنين المقبل.

وشدد الدير، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ولن يسمح باستقبال أحد، دون ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

وأعلن الدير، عن منع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف، في حرارة الجسم، وسعال أو التهاب بالحلق، أو أعراض تنفسية عن المجيء للدير، وذلك للحفاظ على الآخرين.