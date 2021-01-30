شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خطي مياه الشرب بقريتين في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وتنسيقا مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، تم إرسال فريقين عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسى بقرية شابه المغذي القريه وتوابعها، وكذلك إصلاح خط مياه قطر ٤ بوصة بسنهور المدينة، المغذي القرية وتوابعها.

وذلك بمتابعة وحضور نائب رئيس المدينة لشئون القرى محمد جميل، ورئيسي قريتي سنهور وشابه محسن دفشر، والدكتور على عامر.