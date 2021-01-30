شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقع مسؤولية تربية الأبناء على الأم فقط؟.. «الأزهر للفتوى الالكترونية» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيح محمد العماوي، عضو مجلس الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن تربية الأبناء مسؤولية تقع على الأب والأم معاَ، مشيراً إلى أن «الأب» ليس مجرد صندوق مالي يحصل من خلاله الأبناء على الأموال اللازمة لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، فالرجل لا يقتصر دوره على توفير النفقات فقط، وإنما يظل هو القدوة والنموذج الذي يحتذى في البيت والحياة عموماً، لذلك فهو له دور كبير في تنشئة وتوجيه الأبناء وإرشادهم، خاصة في مراحل حياتهم الأولى.

وأضاف «العماوي»، خلال لقائة ببرنامج «حلو الكلام» على قناة «صدى البلد»، أن عاطفة الأبوة ضرورية وإن اختلفت طبيعة العاطفة بين الطرفين «الأب والأم» بحكم التكوين الجسدي والنفسي للرجل الذي غالباً مايكون عقلانياً في التعامل مع أبنائه أكثر من المرأة التي تسيطر عليها العاطفة، مشيرًا إلى أن ما يشاع من أن تربية الأبناء تقع على عاتق الأم فقط اعتقاد خاطئ، فالمسؤولية مشتركة بين الزوجين، وتربية الأبناء ليست مهمة الأمهات، فحضور الآباء مهم جداً في حياة أبنائهم من كافة النواحي، خاصة فيما يتعلق بتنشئتهم الاجتماعية.

وتابع: «يغفل الكثير من الآباء عن تخصيص وقت مناسب لقضائه مع أبنائهم وينشغلوا بأهميته جلب المال إلى الأهل والأبناء، ولكن هناك دور مهم يجب الحفاظ عليه وهو الإسهام في التنشئة النفسية والعاطفية للصغار، مما يجعلهم أكثر قدرة على النجاح والإبداع في حياتهم الشخصية والعملية».