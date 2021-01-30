شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. بدء صيانة وتأهيل «خزان أسوان القديم» لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ عمليات الصيانة لخزان أسوان، الاثنين، ولمدة شهر، حيث أعلنت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، ما يترتب عليه الإغلاق الجزئى والكلى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية، بدءًا من أول فبراير المقبل حتى نهاية الشهر. وتقرر أن يتم الإغلاق الجزئى لكوبرى الخزان من الخامسة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء، على أن يتم الإغلاق الكلى للكوبرى من الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحًا.

ووجهت محافظة أسوان المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكبارى البديلة، ومنها كوبرى أسوان الملجم شمال مدينة أسوان، والطريق الصحراوى الغربى، وطريق فيلة والشلال والسد العالى «شرق» وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقى والغربى للنيل.