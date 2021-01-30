شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» : 3.3 مليون أسرة تعولها نساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبنى سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى إصدار المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بهدف إحداث تغيير جذرى فى هذا الملف.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى جلسة تكافؤ الفرص بين الجنسين التى عقدت ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار فى السعودية، تحت عنوان «حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة»، بالشراكة مع منظمة شركاء الهدف السابع عشر، وهى المنظمة غير الربحية التى تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدنى لإنشاء شراكات فعالة تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من خلال دمج الأهداف فى ممارسات وسياسات الأعمال.

وشددت على أهمية دور المرأة فى التنمية الاقتصادية، حيث أظهرت جائحة كورونا الدور المزدوج الذى تقوم به على مستوى الأعمال، مشيرة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، والذى يعتبر منصة تهدف لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على اتخاذ التدابير والسياسات التى تسد الفجوة بين الجنسين فى أماكن العمل وتدعم مشاركة المرأة فى المناصب القيادية وسوق العمل بشكل عام.

وتطرقت «المشاط» إلى تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى عام 2018 حول قارة إفريقيا، والذى ذكر أن تحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل يضيف 962 مليار دولار للناتج المحلى للقارة، موضحة أنه فى مصر النساء يمثلن 48.4% من السكان، وأن نحو 3.3 مليون أسرة تعولها النساء.