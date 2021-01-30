شكرا لقرائتكم خبر عن القانون الجديد للإجراءات الضريبية يشعل غضب شعبة الصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ممثلو الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وممثلو الشعبة فى 10 محافظات رفضهم العمل بقانون الإجراءات الضريبية الجديد 206 لسنة 2020.

وشدد الممثلون على أنهم قدموا طلبًا إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعدم مناسبة هذا القانون للتطبيق على أصحاب الصيدليات الآن لأسباب تقنية تتعلق بالأعطال الفنية لموقع الضرائب بوزارة المالية وأسباب مهنية تتعلق بعدم قدرة أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة على متابعة تنفيذ هذا القانون.

وطالب المشاركون- خلال الاجتماع الطارئ للشعبة العامة، السبت، فى ضيافة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة- وزير المالية بإقرار آلية خاصة تتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات لاستحالة تطبيق إقرارات إلكترونية دورية ربع سنوية، فى ظل وجود الكثير من الصيدليات فى القرى والنجوع، وعمل اتفاقية خاصة بضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع وضع الصيدليات وطبيعة التسعيرة الجبرية للدواء.

وأكدوا، فى البيان الختامى للاجتماع، حرص أصحاب الصيدليات فى مصر على احترام حقوق الدولة وتأديتها فى مواعيدها المقررة بما يتناسب مع طبيعة العمل فى الصيدليات، مطالبين بمراعاة حقوق أصحاب الصيدليات فى عدم قدرتهم على تقديم الإقرارات ربع السنوية الخاصة بالرواتب فى مواعيدها المقررة، فى ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.

وقال الدكتور حاتم البدوى، الأمين العام لشعبة الصيدلة باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق القانون يمثل صعوبة فى المرحلة الراهنة، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، الذى أثر بشكل سلبى على اقتصاديات معظم الصيدليات، وهو ما يؤكد استحالة تطبيقه فى الوقت الحالى بسبب ضيق الوقت ووجود مشاكل تقنية فى نظام الضرائب بموقع وزارة المالية وعدم مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل الصيدليات، وهو ما أكده ممثلو الشعب المختلفة فى القليوبية والشرقية ودمياط وأسيوط والإسكندرية والأقصر والإسماعيلية وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة ونقابة صيادلة القليوبية والجيزة للمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، لمخاطبة وزير المالية لإرجاء تنفيذ القانون.

وكانت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود، قد أعلنت التمسك باتفاقية عام 2005 كمرجعية للمحاسبة الضريبية باعتبار أن نشاط الصيدلة هو نشاط مهنى تجارى وقائم على صاحب الصيدلة، والعمالة الموجودة فيه من العمالة المؤقتة غالبًا من البائعين وعمال الصيدلية.

وطالبت الشعبة أصحاب الصيدليات بالالتزام بالاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للصيدلة ومصلحة الضرائب فى 2005، والمحصنة بحكم قضائى نهائى وباتّ. ودَعت الشعبة، فى بيان سابق، أصحاب الصيدليات إلى التريث فى تقديم أى إقرارات سوى الإقرار السنوى الذى يُقدم قبل الأول من إبريل المقبل، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال البيان إن الشعبة تلقت أسئلة واستفسارات من أصحاب الصيدليات بشأن قانون الضرائب الجديد رقم 206 لسنة 2020، وهو ما يدل على أن الصيادلة من أكثر شرائح المجتمع المصرى التزامًا بالقوانين وحقوق الدولة.

وقال «البدوى» إن القانون الجديد لم تصدر لائحته التنفيذية، فهى معروضة للنقاش المجتمعى، ومن ضمنه الاتحاد العام للغرف التجارية، والذى طلب بدوره من الشعبة العامة للصيدليات ملاحظاتها على مسودة هذه اللائحة، علمًا بأن القانون الجديد ينص فى مادته الخامسة على أنه «إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية، يتم العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا».