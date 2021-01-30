شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الكميات المنتجة من لقاح كورونا لا تكفي ثلث العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الاتحاد الأوروبي غير قادر على الحصول على كل احتياجاته من لقاح «كورونا».

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول المنتجة للقاح «كورونا» تستأثر على ما تنتجه، كما أن هناك دولًا تدفع أكثر فتحصل على كميات أكبر.

وأضاف أن الكميات المنتجة من لقاح «كورونا» لا تكفي ثلث العالم، ويحتاج إلى مواصلة الإنتاج حتى نهاية العام الحالي حتى يصل لحد الاكتفاء.

وأوضح أن مصر تسعى من اللحظة الأولى على تنويع مصادر الحصول على لقاح «كورونا»، ومصانع الأدوية المصرية استطاعت إنتاج الأدوية التي احتياجات مصر من الأدوية التي تستخدم في علاج مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن تنويع مصادر الحصول على اللقاح مهم من أجل ضمان الحصول على كميات من اللقاح.