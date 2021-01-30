شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: نسعى لإنتاج لقاح كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن التحور المناعي في الفيروسات أمر طبيعي.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، :«نأمل في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا في مصر ومن الضروري الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق هذا الأمر قريبا».

واضاف :«نسعى لإنتاج لقاح كورونا في مصر من أجل توفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا».

وتابع: «الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح ولا نعتمد على جهة واحدة لتوفير اللقاح للمصريين، وجار تسجيل لقاح صيني آخر في هيئة الدواء المصرية».

وأضاف أنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع عوض تاج الدين: «لم تظهر أي آثار جانبية على كل من حصل على التطعيم من الأطقم الطبية».