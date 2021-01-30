شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعقد جلسة صلح بين ريهام سعيد وسيد علي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده، السبت، جلسة صلح بين ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير»، والذى حضر عنها جلسة الصلح محاميها شعبان سعيد بموجب توكيل رقم أ2759/2019، وبين سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن».

جاءت جلسة الصلح بعد الخلاف الحاد بين الطرفين وتقدم ريهام سعيد إلى نقابة الاعلاميين بشكوى ضد سيد على «لما بدر منه من تجاوزات مهنية وتناولة لأمور شخصية للزميلة في برنامج حضرة المواطن»، وفق شكواها.

وقال بيان عن النقابة: «بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهنى وبعد تفريغ الحلقات محل الشكوى من المرصد الاعلامى الخاص بالنقابة؛ اتخذ النقيب قرارا بمنع ظهور سيد على على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه».

وتابع: «نظرا للأهداف السامية التي أنشأت من اجلها النقابة وتحديداً ما جاء في نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2016 في الفقرة الرابعة والتى تنص دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم ولم شمل الاسرة الاعلامية؛ فقد آثر النقيب عقد جلسة صلح بين الطرفين، مع تنازل ريهام سعيد عن شكواها وإقرارها رسميا بتنازلها عن البلاغ المقدم رقم 3412 لسنة 2021 ضد سيد على وأن يقوم الزميل بتقديم اعتذار رسمى في اول ظهور له في برنامجه (حضرة المواطن) والاكتفاء بفترة منعه من الظهور طوال فترة التحقيق».