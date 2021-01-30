شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بـ«كورونا» من 12 يوما.. «الأطباء»: نقل أمين عام النقابة إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء، عن تمنيها النقابة العامة الشفاء التام والعاجل للدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة، الذي أصيب بفيروس كورونا منذ 12 يوما.

وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أنه يستكمل فترة علاجه بالمستشفي، حيث قرر الطبيب المعالج نقله للمستشفى، لاستكمال بروتوكول العلاج الخاص به.