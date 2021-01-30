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أصيب بـ«كورونا» من 12 يوما.. «الأطباء»: نقل أمين عام النقابة إلى المستشفى

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محمد غريب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء، عن تمنيها النقابة العامة الشفاء التام والعاجل للدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة، الذي أصيب بفيروس كورونا منذ 12 يوما.

وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أنه يستكمل فترة علاجه بالمستشفي، حيث قرر الطبيب المعالج نقله للمستشفى، لاستكمال بروتوكول العلاج الخاص به.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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