شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: رفع 425 طن مخلفات من أوسيم وحملات تنظيف بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، حملات لرفع المخلفات بمركز ومدينة أوسيم، حيث تم رفع حوالي 425 طن مخلفات قمامة من خلال حملات النظافة اليومية، وذلك على مستوي المركز والوحدات المحلية التابعة له .

كما تم أيضآ في مركز ومدينة البدرشين رفع حوالي 85 طن مخلفات قمامة من طريق مصر أسيوط السريع، والمدرسة الإعدادية شارع عباس عناني، وأبورجوان بحرى وقبلي، إلى جانب متابعة أعمال الصرف الصحى، بقرية ميت رهينة .

‏كما قام المركز بحملة مكبرة أسفرت عن غلق عدد 2 سنتر، والتحفظ على محتوياته، كما شملت الحملة شوارع عباس عناني، والجمهورية، وسعد زغلول .

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمشاركة المجتمع المدني في أعمال تطوير الطرق والميادين للآرتقاء بالمظهر الحضاري، ‏قامت مدينة الحوامدية، بتطوير وتجميل مدخل أم خنان، وتركيب بلاط الانترلوك بشارع المروة من شارع النهضة، أمام مسجد مالك الملك.