شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مقابلات المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين بامتحانات الثانوية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بامتحانات الثانوية العامة، 2020، 2021، بداية من 14 فبراير المقبل، موضحة أن من يتخلف عن الحضور للمقابلة سيتم إحالته للتحقيق، بمعرفة الوزارة على أن يتم اتابع وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء المقابلات.

وينشر ”الخليج 365” جدول مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بامتحانات الثانوية العامة، 2020، 2021 بمحافظة الجيزة.

الأحد 7 فبراير (العمرانية والصف وأطفيح والدقي).

الإثنين 8 فبراير (العجوزة والشيخ زايد والوراق وأوبو النمرس).

الثلاثاء 9 فبراير (شمال الجيزة والبدرشين وأوسيم وبولاق الدكرور).

الأربعاء 10 فبراير (الهرم والعياط وأكتوبر ومنشأة القناطر).

الخميس 11 فبراير (الحوامدية وكرداسة وجنوب الجيزة وديوان م).



الجدول

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل).

وتعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بأسئلة تقيس نواتج التعلم، فيما كلفت وزارة التربية والتعليم خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص بالإشراف على الإدارة العامة للامتحانات بدلا من ياسر حسين بدوى لوجود مانع قانونى يمنعه من العمل بامتحانات الثانوية العامة.