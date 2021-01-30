شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل نظام الحجز الإلكترونى بثلاثة متاحف.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎بدأت وزارة السياحة والآثار في تفعيل نظام الحجز الالكتروني لمتحفي شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير، وذلك عن طريق شبابيك مطوّرة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكترونى بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسيه.

‏‎وذكرت الوزارة فى بيان صادر عنها أن ذلك يأتى فى إطار تطبيق وتفعيل الوزارة لمشروع التحول الرقمى لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية.

‏‎وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الاثرية والمتاحف، أن متاحف شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصرى بالتحرير هم باكورة تفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية والتى بدأته الوزارة بالتعاون مع مجموعة "إى فاينانس".

‏‎وفي إطار المشروع سيتم أيضا إطلاق أول منصة إلكترونية لحجز تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية، فور نقل المومياوات الملكية للمتحف وافتتاح قاعتين به، وذلك للتيسير على الزائرين وتقليلاً من التعاملات الورقية.

‏‎وأكدت مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية أن المشروع سيتم تعميمه بعد ذلك في 30 متحفا وموقعا أثريا بمعظم محافظات مصر السياحية والتي من أبرزها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة للزيارات المتكررة أو الحجز المسبق وكذلك العروض الترويجية للمناسبات المختلفة.

‏‎ويتضمن المشروع أيضاً ميكنة بيوت الهدايا ومنافذ الحجز، حيث سيتم إنشاء نظام مخزني للتكويد والحصر، وتوفير أجهزة نقاط البيع والطابعات المتخصصة وإضافة عملية الدفع باستخدام البطاقات، كما تتيح منصة الحجز الإلكترونية تقارير مركزية عن طريق شاشات متابعة الإيرادات، وكل ذلك وفقاً لنظام عالمي مستخدم في مزارات عالمية في أوروبا والولايات المتحدة.

‏‎كما أشارت، إلى أن تطوير البوابات الإلكترونية يساعد على تنظيم حركة الدخول والخروج للمنافذ باستخدام بوابات إلكترونية محكمة، وتقبل التذاكر بنظام البار كود والبطاقات اللاتلامسية، وكذلك هناك بوابات متخصصة تتحمل أوقات الذروة والمواقع المكشوفة، بالإضافة إلى تطبيق نظام الصلاحية للتذكرة ومنع استخدامها لأكثر من زائر.

‏‎جدير بالذكر أن عملية التحول الرقمى لقنوات البيع، تتم عن طريق إتاحة ٤ طرق إلكترونية متنوعة لحجز تذاكر الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف وذلك عن طريق منصة للحجز على الإنترنت، تطبيق الهاتف المحمول، وكذلك شبابيك مطورة للحجز في المواقع الأثرية والمتاحف، بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق منصة رقمية لحجز التذاكر المجمعة الخاصة بشركات السياحة ووكلاء البيع، وكذلك تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات والمحافظ الإلكترونية، وكل ذلك يعمل على تحقيق انسيابية في الزيارة أوقات الذروة باستخدام خاصية الscheduling ، وكذلك تحقيق سهولة وتنوع وتتيح تصميم باقة منتقاة لكل عميل حسب رغباته، وإضافة منتجات القيمة المضافة على تذكرة الدخول مثل ( دخول سريع (fast track) - وسماعات الدليل الصوتي)، مع إمكانية عمل برامج مبتكرة للزيارات و خطط تسويقية لتشجيع زيارة الأماكن السياحية مثل” Annual Passes –Cairo Pass– Luxor Pass”.