شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: أديس أبابا تعتبر القاهرة الطرف الثالث فى أزماتها دون مبرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقى، الخبير الدولى فى الموارد المائية والأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن ما تردده إثيوبيا بأن مصر وراء عرقلة المفاوضات غير صحيح بالمرة، وإن مصر أبدت حسن النية خلال جميع مراحل التفاوض، موضحًا أن دعاوى أديس أبابا استمرار لا دعاءاتهم ضد مصر بأن القاهرة هى الطرف الثالث وراء التوتر. وأضاف «شراقى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن كل مشكلة تواجهها إثيوبيا ولا تستطيع حلها تدعى أن مصر وراء عدم الحل حتى أضحت القاهرة شماعة لتبرير أخطائهم، والتى لجأت إليها أديس أبابا عند تصاعد المعارضة الداخلية لسياسات الحكومة الإثيوبية بينما يواصلون ترويج هذه الاتهامات بدون مبرر منطقى أو عقلى أو سياسى.

وأوضح خبير الموارد المائية أن مفاوضات سد النهضة تعطلت بسبب التعنت الإثيوبى وعدم إبداء أى حسن للنية تجاه المفاوضات رغم أن مصر أكدت حسن النية بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الذى رفضته إثيوبيا، ورغم ذلك واصلت مصر حرصها على التفاوض للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر ما زالت «متمسكة» بطريق المفاوضات شريطة أن تكون فعالة وأن تكون هناك إرادة سياسية.

وأكد الخبير الدولى فى المياه أن إثيوبيا تدعى أنها لا تأخذ شيئًا من مياه النيل رغم أن لديها 936 مليار متر مكعب أمطارًا، كما تزرع إثيوبيا 50 مليون فدان و50 مليون فدان أخرى مراعى وغابات، ولديها 50 مليار متر مكعب أنهارًا وبحيرات، و5 مليارات متر مكعب مياهًا جوفية سنويًّا، وما تبقى بعد البخر وهذه الاستخدامات يأتى إلى مصر والسودان منها حوالى 70 مليار متر مكعب تعادل فقط 7.5% من إجمالى المياه التى تسقط على الهضبة الإثيوبية.

من جانبه وصف الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، تصريحات إثيوبيا حول مزاعمها بأن مصر والسودان وراء فشل مفاوضات سد النهضة بأنها «مهترئة»، ولا يجب النظر إليها أو نشرها فى وسائل إعلامنا؛ لعدم أهميتها وما تحتويه من أكاذيب وافتراءات لتغطية الوضع الإثيوبى المهترئ، والأخبار الدولية عن الوضع الصحى الصعب لرئيس وزرائها، والمشاكل الداخلية العنيفة المنتشرة فى أرجائها ومشاكل الحدود المتصاعدة.