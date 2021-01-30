شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تنعى الدكتور أحمد عبدالعزيز ضحية «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أحمد عبدالعزيز احمد ابراهيم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم المبتسرين السابق بمستشفي السنطة المركزي، والذي توفي في عناية مستشفي السنطة المركزي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوڤيد 19».

وأختتمت النقابة نعيها: «خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء».