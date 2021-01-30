شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تتصدى لأعمال البناء المخالف في الهرم والدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجهت محافظة الجيزة، التصدي لعمليات البناء المخالف، في حي الدقي، حيث تم رصد أعمال بناء مخالف بعقار بشارع نادي الصيد «عبارة عن صب مناور» وتم ضبط المشرف على الأعمال وتحويله للنيابة العسكرية، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الدقي، والتحفظ على أدوات البناء، كما قام الحي بمتابعة أعمال النظافة، وتجريد ورفع الأتربة من شوارع «إيران والتحرير والسودان والمساحة وشارع المدارس ومنصور مهران والكشافة.

فيما قام حي الهرم، بقطاع هضبة الأهرام، بحملات النهوض بمستوي النظافة، والتصدي لمخالفات البناء، شملت رفع مخلفات ونظافة من «القطعة ٦٥ م، والقطعة رقم ٨٧ح، وتقاطعات عبدالصبور شاهين، مع الضغط، كما تم سحب معدات تحويل ١٠٩ ك، وإيقاف أعمال وسحب معدات تحويل ٢٩٧ ط و١٤٨ س، وإيقاف أعمال وإزالة أعمال مخالفة بالعقار ٢٩٤ د.