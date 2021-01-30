شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: توسعة ترعة الزمر ورصف الطبقة السطحية بجزيرة العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت محافظة الجيزة، جهودها لرفع مستوى النظافة والإشغالات، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكثفة على مدار اليوم، لرفع كفاءة الطرق وكافة أوجه الإشغال من الطريق العام. نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف .

وقام حي العمرانية، بمتابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعة الزمر، بالإضافة إلى تركيب بلدورات من شارع الجزائر، حتى شارع ناصر بالعمرانية الشرقية، وذلك بالجهة الشرقية من المحور، تمهيدآ للبدء في أعمال الرصف .

وفي حي العجوزة، جاري العمل على رصف الطبقة السطحية بشارع جزيرة العرب، ضمن خطة المحافظة، في تطوير ورصف المحاور والشوارع الرئيسية .