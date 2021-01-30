شكرا لقرائتكم خبر عن مناعتهم قوية.. مستشار الرئيس: الأعمار أقل من 18 سنة لن تحصل على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تعمل على تأمين حصتها من لقاحات «كورونا».

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الدول المنتجة للقاحات تستحوذ على الكميات المنتجة التي لن تكفي للعالم بأكمله وتغطية العالم باللقاحات قد تمتد حتى نهاية 2021«.

وتابع: «لا يعلم أحد مدى فعالية اللقاحات على السلالات الجديدة من فيروس كورونا»، مضيفاً: «الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح ولا نعتمد على جهة واحدة».

وأكمل: «مصانع أدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من توفير أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الأجهزة والمعدات».

وأكد أن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر مؤخرا، موضحًا أن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ولفت إلى أنه «من الممكن أن تظهر أعراض جهاز هضمي فقط على المصابين بفيروس كورونا ولا تظهر أعراض على الجهاز التنفسي».

وأكمل: «المسحة الشرجية لا تعتبر الوسيلة المتبعة لتحديد إصابة الفرد بفيروس كورونا، ونتبع المسحة الطبيعية من الأنف والحلق».

وشدد على أن الأعمار أقل من 18 سنة لن يحصلوا على التطعيم، لأن مناعتهم قوية، مشيرًا إلى أن نصف السكان تحت هذه السن، وأشار إلى أن الحوامل يحتاجون تطعيمًا، لكن لن يطعموا لأنه لم يثبت أنه آمن على الحوامل.

وأكد أن ما يحدث من صراعات بسبب اللقاحات أمر متوقع، منوهًا إلى أن تغطية العالم باللقاحات قد يمتد إلى نهاية عام 2021.