شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الشواطئ» تتابع تنفيذ أعمال حماية الصخرة الأم لـ«قايتباي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، جولة تفقدية للوقوف على معدلات التنفيذ في مشروع الحماية البحرية والتطوير التي تجريها الهيئة حاليا أمام قلعة قايتباى، اليوم، السبت.

تأتى زيارة «عزة» في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال، وفي ضوء توجيهات المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتجري الهيئة المصرية لحماية الشواطئ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي في الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، وتسليمه نهائياً في يونيو 2021.

ويقع المشروع الذي جرى تنفيذ نحو 75% منه حتى الآن، في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر، وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى تتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة متخذا شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية، وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

كما تفقدت «عزة» أعمال مشروع تدعيم سور الكورنيش العتيق بطول 850 متراً من منطقة المنشية وحتى الرمل.

مسئول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد أعمال حماية "قايتباي" وتدعيم سور الكورنيش "العتيق" (صور)

مسئول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد أعمال حماية "قايتباي" وتدعيم سور الكورنيش "العتيق" (صور)

مسئول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد أعمال حماية "قايتباي" وتدعيم سور الكورنيش "العتيق" (صور)

مسئول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد أعمال حماية "قايتباي" وتدعيم سور الكورنيش "العتيق" (صور)

مسئول بـ"حماية الشواطئ" يتفقد أعمال حماية "قايتباي" وتدعيم سور الكورنيش "العتيق" (صور)