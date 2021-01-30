شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 1000 متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن حي العامرية أول في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي.

قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة مبنى خرساني مخالف على مساحة ألف متر مربع، وكذا إزالة غرفة من الصاج، وجمالون وأسوار .

وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريح له، اليوم السبت، إنه جرى أيضا إزالة أسوار على مساحة ٣٠م٢ بالطريق الصحراوي، بجوار مسجد الوالدين، وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة، في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

استرداد الف متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور

استرداد الف متر من أراضي الدولة بطريق الإسكندرية الصحراوي- صور