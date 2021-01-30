شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء المنظمة العربية يناقش أبرز التطورات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بصورة تشاورية افتراضية، اليوم السبت، وذلك لمانقشة أبرز التطورات على صعيد حقوق الإنسان، في المنطقة العربية.

عقد الاجتماع برئاسة علاء شلبي، رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة نائب رئيس المجلس، بوبكر لركو، ومها البرجس، الأمين العام، والدكتور عبدالمنعم الحر، أمين الصندوق، ومحمد فائق،، ومحسن عوض، وعصام يونس، والدكتور «عبدالباسط بن حسن، ومحمد سالم الكعبي، والأستاذ فضل على عبدالله، وضياء الشمري، والدكتور محمود العريان، والدكتورحسن موسى.

وفي المناقشات، أقر الاجتماع التقريرين الأدبي والمالي، ووجه الشكر للأمينة العامة، وطاقم الأمانة الفنية للمنظمة، الذي يواصل العمل في ظروف صعبة، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تزايدت في سياق التحديات المزدوجة، التي أفرزتها جائحة كورونا.

ونعى المشاركات والمشاركون المرحوم الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، الذي وافته المنية قبل شهرين متأثراُ بمرض «كوفيد – 19»، مثمنين عطائه الكبير في مجال حقوق الإنسان، ومعبرين عن الأم والحزن الفادح لفراقه، داعين له بالرحمة ولأسرته وزملائه بالصبر والسلوان.

وأقر المجلس، المبادرة إلى ترتيب حفل تأبين للمرحوم، بالشراكة مع كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في مصر في غضون الشهور الثلاث المقبلة، وفي ضوء تطورات جائحة كورونا.

وقرر العمل على عقد الاجتماع بالحضور الوجاهي المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفوض المجلس الأمينة العامة، لتحديد الموعد المناسب للاجتماع، بما في ذلك للتمهيد لعقد الجمعية العمومية الحادية عشر للمنظمة نهاية العام الجاري.

وقرر المجلس، تشكيل المجلس لجنة تحضيرية للجمعية العمومية برئاسة علاء شلبي، وعضوية الدكتور عبدالمنعم الحر، ومحمد سالم الكعبي، وفضل على عبدالله، كما بالإضافة لتنشيط لجنة تدبير الموارد والمشاريع، مع تذكير المؤسسات العضوة، بسداد اشتراكاتها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

وأقر المجلس باجماع الحضور قبول طلب مركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطين) للانضمام للعضوية الكاملة للمنظمة، وثمن الشراكة القائمة بين المنظمة، والمركز، في تنفيذ برامج بناء القدرات منذ العام 2010، والتعاون في مجالات التقصي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس، تشكيل لجنة للبت في طلبات العضوية المقدمة من منظمات أخرى برئاسة بوبكر لركو نائب رئيس المجلس، وعضوية مها البرجس الأمينة العامة، ومختار بن سعيد، وضياء الشمري.

وأقر المجلس باجماع الحضور، ضم عصام شيحة الرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، في دورتها السابقة، لعضوية مجلس الأمناء.

وثمن المجلس جهود المعهد العربي لحقوق الإنسان، وتهنئته على إطلاق أول إذاعة متخصصة لحقوق الإنسان، والترحيب بالتعاون مع منصة التدريب الإلكترونية التي يعتزم المجلس إطلاقها في الأونة الحالية.

ورحب المجلس بقرب إطلاق التقرير السنوي للمنظمة في عدديه 32 – 33 عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما رحب المجلس بجهود التعاون في مجال تقصي الحقائق، حول الانتهاكات وجرائم الحرب، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا.

كما رحب المجلس أيضا بالتعاون مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان، لترتيب زيارة ميدانية إلى السودان، في غضون الأسابيع المقبلة، للوقوف بدقة على التطورات والتحديات التي تكتنف المسار الانتقالي، بعد ثورة ديسمبر 2018 في السودان.

وثمن المجلس الشراكة بين المنظمة، وكل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، في بناء قدرات المؤسسات العدلية الفلسطينية، في مجال حقوق الإنسان الذي يتواصل منذ أبريل 2019.

ودعا المجلس، لسرعة العمل على التسوية السياسية للأزمة في اليمن، مقرراً إيلاء جهد خاص للرقابة على مصارف إنفاق المساعدات العربية والدولية، للمنكوبين في اليمن.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، لوضع حد للصراع في سوريا، معبراً عن إدانته لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية، ومشدداً على موقفه الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية.

وثمن المجلس، الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا، وتحقيق التسوية السياسية، داعيا لفتح الطريق الدولي، وتوفير الخدمات المعيشية للسكان.

ورحب المجلس بنتائج عمل المنظمة على الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، معلناً عن قلقه من اتساع معدلات التنفيذ في بعض الدول، وقلقه إزاء دعوات التنفيذ في الدول التي قررت الوقف الاختياري لتنفيذ العقوبة.

ودعا المجلس لوقف القرار الخاص بالحكم النهائي على إعدام أكثر من 300 مدان في العراق، داعياً لوقف هذا القرار، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة، والتي تشكل خطراً على حياة نحو ثلاثة آلاف مدان بالعقوبة.

وقرر المجلس، إيلاء جهد خاص بمراقبة مجريات الانتخابات المزمعة في كل من فلسطين والعراق، منبهاً إلى خطورة أن تشكل الانتخابات استمراراً لذات الظواهر السلبية القائمة، ومطالباً بإحاطة هذه الانتخابات بالضمانات الكفيلة لنزاهتها، وضمان بيئة تناسب إنهاء الإقصاء السياسي والاجتماعي، لكي تشكل الانتخابات مدخلاً للمصالحة الوطنية.

وأكد المجلس، على إدانته لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة من الاستمرار في الاعتراف الباطل بضم القدس الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل، واستمرار عمل السفارة الأمريكية في موقعها الجديد بالقدس المحتلة، مشدداً عى بطلان أية إجراءات لا تتسق مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، معبراً عن دعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، والمشروعة، وغير القابلة للتصرف، مؤكداً أن خطوات تطبيع الدول العربية، مع الاحتلال الإسرائيلي، لا يضعف مشروعية الحقوق الفلسطينية.