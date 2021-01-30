شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 40 شكلًا جديدًا.. كواليس عودة نافورة نهر النيل الراقصة للعمل بعد 4 عقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف طارق خضر، رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، عن كواليس عودة عمل نافورة نهر النيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك النافورة قام بتشييدها الشركة التي قامت بتشييد كوبري الجامعة وهي شركة ألمانية.

وأوضح أنه تم الإسناد للشركة من أجل تطوير نافورة نهر النيل بعد تعطلها عن العمل منذ 40 عاما، وصعوبة إعادة تطويرها كونها تقع في منتصف نهر النيل وليس على حرف النهر.

وتابع طارق خضر، رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولون العرب، أن نافورة نهر النيل أكبر وأصعب من نافورة دبي، موضحا أن تلك النافورة بها أكثر من شكل جمالي مختلف.

وأوضح أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي للنافورة، ويتم العمل على تنفيذ نحو 40 شكلًا حيث يستمر الشكل الواحد عدة دقائق.

وأكد أن وزارتي الري والكهرباء لم يقصرا في إنجاز المشروع وإعادة تطوير النافورة، وعملت الوزارتين على إزالة كل المعوقات أمام تطوير النافورة.