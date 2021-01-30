شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: إثيوبيا تواصل المراوغة بشأن «سد النهضة».. ومصر متمسكة بحقوقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بدأت في إصدار بيانات من أجل قلب الصورة في ملف «سد النهضة».

وأضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر متمسكة بعلاقاتها مع إثيوبيا والسودان، وفي الوقت ذاته متمسكة بحقوقها، مؤكدا أن مصر لم تتخاذل في موقفها.

وأضاف أن إثيوبيا تمارس مراوغة في ملف «سد النهضة»، وتحتج بموضوعات لا شأن لمصر بها، مثل موضوع الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وأوضح أن إثيوبيا تريد تصدير صورة للخارج مفادها أن المشهد أصبح معقدًا، مشيرا إلى أن مصر موقفها واضح ومشروع، وتشارك في كل الاجتماعات وتريد التوصل إلى اتفاق.