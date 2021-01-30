شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دواء: لا فارق بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأدوية، إن فعالية لقاحات كورونا متساوية في مواجهة الأعراض الحادة جراء الإصابة بالفيروس وتقي من الوفاة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا فارق بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأدوية، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرت بسلام، مؤكدا أن التراجع في عدد الإصابات مستمر بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.