شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية ومساعدات مالية عاجلة لحالات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، كراسي كهربائية لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على سهولة الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه بهم صباح اليوم، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومدير مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم فضلاً عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة وبالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجاً.

والتقى المحافظ بعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، ووافق على صرف مساعدة مالية لمواطن من شبرا باص بشبين الكوم لمساعدته على تحمل مصاريف العلاج يعانى من سرطان الغدد اللمفاوية، كما وافق على صرف مساعدة فورية لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً تعرض لحادث حرق أليم أدى إلى إصابة بالغة في يده وقدمه لمساعدته على الحياة، وكذا إعانة مالية عاجلة لمواطنة بقرية كفر نفرة بركة السبع يحتاج نجلها إلى علاج حقن كل ثلاثة شهور مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة.

كما استمع المحافظ لمواطن يقيم بميت عافية مركز شبين الكوم يعانى من نزيف حاد بالمخ مما أثر على حركته ويحتاج إلى إجراء عملية ولا يقدر على تحمل النفقات، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة له مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، وكذا إعانة مالية لشيخ فقد ساقه جراء عملية جراحية يعمل محفظًا لكتاب الله من ناحية أشمون وأمر المحافظ بتوفير كرسي كهربائي له حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما تم صرف مساعدة مالية لمواطن يعانى من تأخر في النمو العضلي والحركي.

وتتضمن اللقاء الموافقة على صرف مساعدة مالية لمواطنة بقويسنا تعول ثلاث بنات وتقيم بالإيجار لتوفير حياة كريمة لها ولبناتها وكذا إعانة مالية لمواطن يعاني من ضعف بالأطراف الأربعة وحركات لا إرادية واضطرابات في الوعى، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنتين أحدهما بزاوية الناعورة بالشهداء أرملة تعول أسرة والأخرى من عزبة كرم بأشمون تعول خمسة أولاد وليس لديهم دخل مراعاة لظروفهم الاجتماعية، وكذا إعانة مالية لشاب «أصم» هو وزوجته يقيمان بسلكا مركز شبين الكوم ويعولان أسرة وليس لديهم دخل ثابت.